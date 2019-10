Ključ gropajske šole za 60 dni v rokah krajanov

Funkcionarja Občine Trst sta danes ob 9. uri predsednikoma kulturnih društev Skala in Slovan Egonu Gorniku oz. Darku Grgiču izročila ključ, ki odklepa glavni vhod na dvorišče nekdanje osnovne šole Karla Destovnika Kajuha v Gropadi. Za šestdeset dni, zaenkrat, a gre vseeno za pozitiven znak, ki kaže, da se nekaj le premika, je zadovoljno ocenil Gornik in dodal, da je 20 let na to območje pozabljala Občina Trst, pa tudi sama krajevna skupnost. »Obljubili so nam, da bo Občina v teku teh 60 dni zasnovala pogodbo za upravljanje tudi šolskega poslopja. No, sedaj imamo le ključe glavnih vrat, da lahko počistimo vrt in popravimo spomenik,« je zaupal in napovedal, da načrtujejo še pred koncem leta kulturno prireditev v poklon Kajuhu.

V znak dobre volje prirejajo že prvo akcijo, ki bo stekla v soboto ob 9. uri, ko se bodo lotili čiščenja območja, ki je precej zaraščeno. Vabljeni so vaščani iz Gropade in s Padrič, pa tudi simpatizerji in vsi, ki bi radi sodelovali - s seboj naj prinesejo rokavice in ustrezno orodje.