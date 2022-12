Klub tržaških touristov »plačal« zvestobo Avstriji

Pred stotimi leti je italijanska fašistična oblast ukinila delovanje Kluba tržaških touristov zaradi »neprimerne« zvestobe oz. ljubezni do Avstrije. Klub, ki si je od leta 1884 prizadeval, da bi presegal omejujoči koncept narodnosti in se odpiral različnim ljudem, kulturam in jezikom, je moral leta 1922 kloniti pred zahtevo oblasti in utihniti vse do leta 2013, ko so ga znova oživeli pod vodstvom Alessandra Sgambatija.

Da bi širša javnost slišala za to, kar se je dogajalo pred sto leti in katero je bilo delovanje kluba takrat oz. koliko se od tega razlikuje danes, so se odločili za postavitev razstave Moto è vita. La storia del Club Touristi Triestini, ki bo na ogled od jutrišnjega popoldneva v knjigarni Ubik v prehodu Tergesteo. Dogodek so včeraj predstavili v Novinarskem krožku.

