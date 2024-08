Knjiga o prepoznavnem simbolu Nabrežine

Nabrežinski kamen je po besedah Jasne Simoneta, predsednice Slovenskega kulturnega društva Igo Gruden, prepoznavni simbol za vse Nabrežince. Minuli petek so mu v prostorih nabrežinskega Kulturnega doma posvetili večer, kjer so predstavili ponatis knjige Nabrežinski kamnolomi, ki je izšla leta 1989 pri Založništvu tržaškega tiska. Avtorji dela Aleš Brecelj, Zvonko Legiša in Ivan Vogrič so ob tej priložnosti predstavili tudi italijanski prevod, ki nosi naslov Aurisina e le sue cave.

Knjiga Nabrežinski kamnolomi je bila več kot tri desetletja na voljo le v slovenskem jeziku, zaradi projekta KAVE- Ekosistem nabrežinskega kamna pa je zdaj dostopna širši javnosti. Projekt sta podprli Geološka služba Dežele Furlanije - Julijske krajine in Občina Devin - Nabrežina. Nova izdaja vključuje tudi povzetke v angleškem in nemškem jeziku.

