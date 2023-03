Knjižni poklon kraški vinski kraljici vitovski

Rumeno-zlate jagode avtohtone kraljice Krasa, vitovske, ki jih božajo sončni žarki, krasijo naslovnico štirijezične (v slovenščini, italijanščini, angleščini in nemščini) monografije Vitovska - Sad Krasa, ki je pravkar izšla v samozaložbi Društva vinogradnikov s Krasa in s finančno podporo združenja Promoturismo FVG, Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško ter Zadružne kraške banke.

Lahko bi zapisali, da gre za ponatis dela, ki je izšlo že leta 2008, in ga je tako kot tokrat uredil novinar in vinski strokovnjak Stefano Cosma, vendar so vsebine nove in aktualne. »V prvi knjigi smo glas dali vinarjem, njihovim izkušnjam in viziji, tokrat smo zaobjeli ozemlje-Kras in njegove značilnosti, ki vplivajo na sadove,« je povedal Cosma.

V knjigi lahko preberemo tudi etimološki izvor besede vitovska, ki ga je ponudil prof. Pavle Merkù – izraz vitovje je danes izumrl in bi ga lahko prevedli kot rožje.

