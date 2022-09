Ko jadrajo, se počutijo svobodne

»Se vidimo v Portorožu!« je mahal in pozdravljal moški, ki je na deski odjadral s sesljanskega pomola v Portopiccolu. »Ja, če pluješ v tisti smer, boš kmalu v Portorožu,« mu je potrdil drugi na gumenjaku. »Bom šel na kavico,« je odvrnil prvi, saj je čisto udobno upravljal jadralno desko. Z inštruktorjem smo mu sledili na gumenjaku, jadral pa je čisto sam. Moški pa je prejšnji torek jadranje na deski poskusil prvič, poleg tega je Sandi (tako je moškemu ime) slep. Plovilo je lepo obvladoval, dvakrat je tudi obrnil smer plovbe. Slovenski športnik – Sandi je leta 2016 na paralimpijskih igrah v Rio de Janeiru s hitrostjo 16 km/h pretekel okrog 40 km dolg maraton – je upravljal desko s pomočjo posebno razvite občutljivosti in ravnotežja. Če ne bi nosil majčke z angleškim napisom blind (slep), bi težko rekli, da ne vidi.

Jadranja na deski in samostojnega upravljanja drugih plovil, kot sta na primer jadrnica in sup, se je med tednom učilo deset slepih in slabovidnih oseb. Enotedenski tečaj, ki se je začel v nedeljo, so priredili na društvenem sedežu jadralnega kluba YC Portopiccolo v sklopu projekta Feel the Wind To fill the Sails - LETS, ki ga podpira Evropska skupnost v okviru programa Erasmus+ Sport, namenjen pa je usposabljanju tako slepcev kot inštruktorjev.