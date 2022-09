Ko je še škripal openski tramvaj

Res že šest let ne sopiha in škripa na tračnicah. Številno občinstvo pa je v soboto zvečer v Prosvetnem domu na Opčinah na odprtju razstave ob 120-letnici openskega tramvaja dokazalo, da so ga vse prej kot pozabili in ga še kako pogrešajo. Razstavo je na osnovi zamisli Andree di Mattea pripravilo Slovensko kulturno društvo Tabor s SKD Grad od Banov in Deželnim študijskem centrom antične in sodobne vojaške zgodovine. Sodelovala sta tudi društvo Ferstoria in železniški muzej tržaške postaje pri Sv. Andreju ter lokalna sekcija Državnega združenja uporabnikov javnega prevoza.

Kako so jo zasnovali in kaj so želeli z njo povedati, so v krajših uvodnih pozdravih v imenu društev povedali Dunja Sosič in Neva Husu. Ob njiju je spomine in anekdote o nikoli dolgočasni epopeji tramvaja delil nekdanji »tramvjer«, tramvajski voznik Giovanni Cola. Večer sta obogatila moški pevski zbor Tabor in moška pevska skupina Stane Malič pod vodstvom Davida Žerjala. Marsikdo je skočil nazaj v čas, saj se je lahko prepoznal na črno-belih fotografijah. Drugi so s prstom iskali svoje sorodnike, prijatelje in znance, saj so organizatorji v ospredje hoteli postaviti ravno ljudi in njihove zgodbe. Spet tretji so nostalgično hrepeneli po času, ko je bolj kot tehnologija bil v ospredju človeški stik. Tramvaj se je pogosto prelevil v pravo spovednico, v kateri so ljudje zaupali svoje najbolj tajne skrivnosti, skrbi in težave. V nagovorih so lahko denimo navzoči slišali, kako je na tramvaju včasih vzklila celo ljubezen. Nekdanja potnika sta nekoč po poroki tudi spet prišla do voznika, da bi z njim delila svojo srečo. Razstava bo na ogled še ta teden, do sobote od 17. ure do 19.30, v nedeljo pa od 10. ure do 12.30. Nato bo do 18. septembra ogled možen po predhodnem dogovoru (skdtabor@gmail.com).

Več o dogodivščinah zdaj že upokojenih tramvajskih voznikov pa boste lahko zvedeli že jutri (sreda) ob 20.30. Pogovor z njimi bo vodila novinarka Martina Vocci. Dogodkov ob 120-letnici tramvaja pa je kar nekaj. V petek ob 17.30 bosta Diego Manna in Erika Ronchin predstavila novo namizno igro v tržaškem narečju Tachite al tram, ki bo istega dne izšla pri založniku Bora.La. Od 10. do 13. ure in od 16. ure do 19.30pa bodo lahko najbolj navdušeni oboževalci tramvaja, pa tudi drugi radovedneži dobili priložnostni žig. Zastor bo padel prihodnjo sredo, 14. septembra, ob 20.30 s predstavitvijo knjige Vox populi!, ki je izšla ob 20-letnici delovanja satirične skupine Vile&Vampi.