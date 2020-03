Ko je v starem pristanišču bila Fordova četrt

»Fordova četrt« v starem tržaškem pristanišču je podobno kot drugi tamkajšnji objekti odslej pod spomeniškim varstvom. Novico je z zadoščenjem javnosti sporočila Antonella Caroli, predsednica tržaške sekcije združenja Italia Nostra. Njeni člani so že oktobra lani zaprosili za strokovno oceno zgradb, saj so zaradi del za novo prometno ureditev in izgradnjo novega kongresnega centra iz grmičevja in bujnega rastlinja luč sonca ponovno zagledala nekatera poslopja tako imenovane Fordove četrti, stara železniška remiza in stara postaja.

Prizorišče so si člani združenja in pristojne oblasti skupaj ogledali v četrtek. Gre vsekakor za pomembno odkritje, saj tovarna Ford sega v čas, ko se je pristanišče poleg izključno pristaniških dejavnosti odprla tudi industrijskemu sektorju in so v starem pristanišču gradili zadnja poslopja. Leta 1923 je Henry Ford - predsednik ameriškega kolosa s sedežem v Detroitu - kot kraj prve italijanske podružnice izbral tržaško pristanišče. V skladiščih 27 in 28 so tako začeli sestavljati avtomobile in traktorje.

»Fordova četrt« sicer ni imela dolgega življenja. Fašistični diktator Benito Mussolini je v telegramu leta 1929 zapisal, da je treba tovarno zaradi višjega državnega interesa zapreti.