Ko je župan objel Roberta Fioreja

Med osebami, ki so jih v Rimu aretirali zaradi sobotnih nasilnih izgredov med demonstracijo proti covidnemu potrdilu in napada na sedež sindikata CGIL, je eden glavnih likov 62-letni Roberto Fiore, nekdanji črni terorist in soustanovitelj ter vodja neofašistične stranke Forza Nuova. Osumljen je spodbujanja kaznivih dejanj, uničevanja in plenjenja.

Fioreja, ki ni nikoli skrival svojih neofašističnih prepričanj (ob nekem shodu v Rimu ob 25. aprilu, dnevu osvoboditve, je na primer vpil, da ne sme nikoli več biti antifašizma), je pred dobrimi tremi leti v Trstu toplo sprejel župan Roberto Dipiazza. Na Pomorski postaji sta se takrat objela in poljubila, prizoru sta zadovoljno prisostvovala takratna tržaška predstavnike te skrajno desne stranke. Eden je bil tržaški koordinator Forza Nuova Denis Conte, boksarski trener pri društvu Ardita (njegov varovanec je tudi boksar z nacističnimi tetovažami Michele Broili), ki je letos kandidiral na listi Bratov Italije za občinski svet (s 140 preferencami je pristal na 11. mestu in ne bo izvoljen), drugi pa občinski svetnik (in boksar ter prav tako Contejev varovanec) Fabio Tuiach, ki se je s stranko nato razšel. Dipiazza je takrat na shodu pod geslom »Bog, domovina, družina« tudi spregovoril, kar je izzvalo kritike leve sredine.

Sekretar Demokratske stranke Enrico Letta je po twitterju spomnil na tedanji dogodek in ga označil kot sramoto. Tržaške volilce je povzal, naj na volitvah podprejo raje Francesca Russa.