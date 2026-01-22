Ko kultura postane prostor za mlade

»Trst ponuja velik izbor kulturnih dogodkov, vendar se jih večinoma udeležuje odraslo, če že ne starejše občinstvo. To smo želeli spremeniti,« pravijo zavzete dijakinje in dijaki mestnih licejev Dante in Petrarca. Na njihovo pobudo je namreč nastalo Mladinsko kulturno društvo Hortus mentis APS (Associazione culturale giovanile Hortus mentis APS), ki si je postavilo nalogo, da kulturno dogajanje približa mlajšim generacijam v mestu. Prvi dogodek v njihovi režiji bo na sporedu v soboto.

Društvo je ustanovilo in vodi sedem dijakinj in dijakov že omenjenih tržaških licejev: Teresa Manià (predsednica), Alessandro Grube (podpredsednik), Alma Maria Atzori, Tommaso Tenze, Clara Levi, Giovanna Bulli in Zelda Nobili. Da bi svojo pobudo predstavili publiki, so prejšnji petek v prostorih tržaškega Muzeja Sartorio pripravili tiskovno konferenco, med katero so najavili cilje novonastalega kulturnega društva. Predsednica in podpredsednik sta najprej spregovorila o razlogih za nastanek društva.

Opazili so namreč, da se mladi kulturnih dogodkov večinoma ne udeležujejo ravno množično, po drugi strani pa vseeno izkazujejo zanimanje zanje: »Menimo, da težava ni v temi takih srečanj, temveč v formatu. Obenem smo si pa želeli naše vrstnike spodbuditi h kulturnem udejstvovanju tudi izven šolskih ustanov,« sta povedala govorca. Mlade organizatorke in organizatorji menijo, da bi taka pobuda promovirala kulturno in muzejsko zapuščino Trsta ter obenem med obiskovalci stkala mrežo, ki bi jo lahko naprej gojili.

Najprej o sreči

Za prvi cikel predavanj, ki je nastal v sodelovanju z Občino Trst, so izbrali temo sreče. Vsi dogodki bodo v prostorih Muzeja Sartorio, ki je med drugim tesno povezan z nastankom društva Hortus mentis -kot so pojasnili dijaki, so navdih za ime »vrt uma« dobili ravno v tukajšnjem parku. Predavanja bodo vsako drugo soboto, od 11. ure do 12.30; vsako pa bosta vodila po dva profesorja oziroma profesorici tržaških licejev.