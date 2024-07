Ko so pred 80 leti gorele Mavhinje, Cerovlje, Vižovlje in Medjevas

Pred osemdesetimi leti je maščevalna nemška roka požgala štiri kraške vasi – Mavhinje, Cerovlje, Vožovlje in Medjevas. Pisal se je 16. avgusta 1944. Le nekaj dni pred tem so partizanski minerji razstrelili železniški viadukt pri Mošcenicah, ki je bil izrednega pomena za preskrbo nemških vojaških enot iz notranjosti rajha, je dogajanje na straneh Primorskega dnevnika pred leti obujal Ivan Vogrič. To je bil višek v vrsti sabotažnih akcij železniških prog na tem območju, predvsem povezave med Trstom in Ljubljano oz. Trstom in Vidmom. Nemci so se tedaj odločili za povračilni ukrep proti civilnemu prebivalstvu, za katero so vedeli, da večinoma podpira partizane.

Na dan svetega Roka je njihova soldateska (šlo je za vojake 188. divizije nemške vojske) s sodelavci najprej obkolila štiri vasi v bližini železnice, nato pa prebivalcem ukazala, naj vzamejo najpotrebnejše stvari in zapustijo domove. Sledilo je plenjenje, nato pa požig.

Vroče avgustovsko jutro, ko so ognjeni zublji požrli vasi, predstavlja na tem koncu Tržaške nedvomno višek 25-letnega zatiranja, tlačenja in mučenja slovenske besede, slovenskega naroda in slovenske kulture najprej s strani fašističnega režima in nato nacifašističnega okupatorja. ŠKD Cerovlje-Mavhinje se bo z AŠD Grmada iz Mavhinj, SŠKD Timava iz Medjevasi, jusi Mavhinje, Cerovlje, Medjevas in Vižovlje, devinsko-nabrežinskim VZPI-ANPI ter s pokroviteljstvom Občine Devin - Nabrežina spomnilo dogajanja z večdnevno prireditvijo po štirih požganih vaseh.

V Medjevasi bodo predstavili prenovljeno in prevedeno knjigo Uporni plameni, ki je prvič izšla pred 30 leti, v Cerovljah uprizorili dramsko igro Uporni plameni, v Vižovljah bodo predvajali pričevanja vaščank o požigu, v Mavhinjah pa bodo na koncu še maša, pohod po požganih vaseh in zaključna slovesnost.