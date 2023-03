Kogeneratorja že stojita kljub negativnemu mnenju odborništva za okolje

Pred nekaj dnevi smo v uredništvu prejeli fotografijo, ki od daleč prikazuje sedež pri Krmenki družbe Siot, ki upravlja naftovod Trst–Ingolstadt in s tekočimi gorivi oskrbuje osem rafinerij v Nemčiji, Avstriji in na Češkem. Kogeneracijski napravi, ki ju je bila družba načrtovala za proizvodnjo elektrike za samooskrbo na območju in na temo katerih se je zvrstilo več srečanj lani jeseni, namreč ... že stojita, tako kot tudi 15-metrska dimnika nad njima. Fotografija nas je presenetila, ker smo bili prepričani, da je projekt še v povojih, glede na marsikateri ugovor na postavitev kogeneratorjev na plin oz. na dvome o vplivu novih naprav na zdravje ljudi oz. okolje. Pa smo se ušteli, saj je stvar že tik pred zdajci.

Da je res tako, je za Primorski dnevnik potrdil predsednik družbe Siot Alessio Lilli, ki je poudaril, da so se gradnje lotili pred nekaj meseci, vendar del še niso zaključili. »Priznati je treba, da gre za napravo, katere namestitev je zelo enostavna, saj gre dejansko za kontejner, v dolinskem primeru dva, ki ju gre postaviti na ustrezno podlago in ju povezati s plinskimi cevmi oz. električno napeljavo s skladiščem. Na njih že stojita tudi 15-metrska dimnika,« je povedal.

Na vprašanje, ali je postavitev naprave oz. dveh naprav potrebovala kako deželno preverjanje okoljske narave, kakršna je na primer presoja vplivov na okolje (VIA), je sogovornik potrdil, da ne. Dežela FJK je družbi izdala enotno pooblastilo (it. autorizzazione unica), ki dovoljuje uresničitev obratov za proizvodnjo električne energije, ki jih poganjajo obnovljivi viri energije.

Dežela je odobrila projekt družbe Siot, ki je lahko napravi postavila, ne da bi se pri tem obremenjevala s katerimkoli očitkom ali prejeto pripombo. Tako je dolinski odbornik za okolje in prostor Davide Štokovac komentiral dogajanje. Spomnimo naj, da je dolinsko odborništvo za okolje glede projekta poslalo negativno mnenje na Deželo FJK. Ta pa je odgovorila, da problem hlapov ni povezan s kogeneratorji. Emisije v okolje pa se na tem koncu samo še kopičijo.

