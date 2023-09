Koktajle bodo mešali s kavo in žganjem

Prihodnji teden se bo Trst spremenil v prestolnico koktajlov. Od 11. do 17. septembra bo v mestu potekal že drugi Trieste Cocktail Week, ki so ga predstavili včeraj v občinski palači. V letošnji ediciji bo sodelovalo 20 lokalov, ki bodo ves teden ponujali zanimive alkoholne mešanice.

V ponedeljek bo za povabljence gala večerja, v kateri se bo okusna hrana »podredila« koktajlom. Od 12. do 17. septembra pa bo v 20 lokalih, ki sodelujejo na letošnjem festivalu, ponujalo najrazličnejše koktajle, več bo tudi masterclassov s koktajlskimi mojstri iz Italije in tujine, je v imenu organizatorjev napovedal Filippo Vidiz. Vpetek, 15. septembra, bo dan v znamenju tekile. Na predvečer praznika mehiške samostojnosti so v sodelovanju s konzulatom Mehike organizirali Margarita day. Letošnji teden se bo zaključil v nedeljo, 17. septembra, ko bo Dolomiti Ice organiziral hitrostno tekmovanje v pripravljanju koktajlov v lokalu Pier The Roof.

Za odgovorno pitje

»Z nizom dogodkov želimo spodbuditi promocijo odličnih lokalnih proizvodov in znanja, ki ga imajo tukajšnji proizvajalci,« je dejala tržaška podžupanja Serena Tonel. »Trudimo se za ozaveščanje k odgovornemu in kakovostnemu pitju alkoholnih pijač,« je v imenu organizatorjev podjetja Freshmedia dejal Alberto Polojac in dodal, da si prizadevajo, da bi ustvarili skupnost med barmani, ki delujejo na tem področju.

Glavna sponzorja tržaškega tedna koktajlov sta destilarna Nonino in dobavitelj ledu Dolomiti Ice. »Naše podjetje verjame v Furlanijo - Julijsko krajino. Večkrat se trudimo za to, da nas spoznajo v tujini, a ne investiramo dovolj v domače kraje,« je prepričana Elisabetta Nonino iz družinske destilarne, katere žgane pijače bodo barmani uporabili za pripravo novih koktajlov, tudi z žganjem Picolit, ki praznuje 50 let. Poleg tega bodo mojstri koktajlov pijače mešali s kavnim likerjem, penino in proseccom, to je pijač, ki zaznamujejo tukajšnji prostor.

Podroben program in imena sodelujočih lokalov so objavljeni na spletni strani www.triestecocktaiweek.it.