Koledarsko prilagajanje barvnim smernicam

Gostinstvo je vključno s turizmom od pandemije ena najbolj prizadetih panog. Spomladansko popolno zaprtje in od nihajočih rdeče-oranžnih odtenkov odvisno jesensko-zimsko obdobje sta močno oškodovala številne gostince. Že res, da so si s poletno sezono nekateri le nekoliko opomogli, a so nenehne neznanke in nedorečenosti, ki krojijo njihove dneve, res lahko primerljive z zoprno soljo na skeleči rani.

Goste pogrešajo tudi v turističnih kmetijah in osmicah posejanih po Krasu, Bregu in mestnem robu, kjer so se ravno tako morali prilagoditi razmeram oz. vsakodnevnim spremembam, ki ne dovoljujejo nobenega planiranja. Že med prvim valom so osmičarji in upravitelji turističnih kmetij potarnali, da je pandemija močno segla v domače denarnice in da je vsak dan dela življenjsko potreben. Medtem ko je stanje pri malih družinskih kmetijah oz. osmicah še vzdržno, so upravičeno zaskrbljeni lastniki večjih kmetij, v katerih gostom ponudijo tudi topel obrok oz. ležišče ali v katerih je pri delu v vinogradu, kleti ali hlevu potrebna pomoč zunanje delovne sile, oziroma tisti, ki so v svojo kmetijo veliko vložili in morajo poravnati morebitno posojilo.

Da je bil lanski prvi val hujši od jesenskega, so potrdili vsi naši tokratni sogovorniki – Noris Vesnaver, ki vodi turistično kmetijo Jožko Colja v Samatorci, Monika Ferfoglia od kmetije Ferfoglia pri Piščancih ter Mateja Tavčar in Martin Merlak osmičarja iz Repna oz. Doline. Vsak se je po svojih močeh soočil z izrednimi razmerami in se skušal le spraviti na zeleno vejo ...