Kolesarji bodo vozili ob pešcih

Kolesarska steza v Drevoredu D’Annunzio še buri duhove in očitno jih še bo. Včeraj dopoldne se je v dvorani tržaškega občinskega sveta odvijalo zasedanje občinske komisije za urbanistiko, kjer je odbornik Michele Babuder svetnikom prvič podrobneje predstavil projekt steze. Predstavitev se je sicer odvijala na pobudo svetnika Riccarda Laterze (Zdaj Trst), ki je do projekta še naprej kritičen.

Prvotno si je Laterza želel iti na teren z občinskimi tehniki. Zaradi birokratskih zaprek - in dobre mere nejevolje - pa so tehniki projekt predstavili v »palači Cheba«. Odbornik Michele Babuder (Naprej, Italija) je predstavil podrobnosti projekta in razloge za svojevrstno izbiro, da bodo kolesarji vozili ob pešcih. Kolesarska steza ob drevoredu bo postala nosilna os tržaškega kolesarskega sistema in bo, s predorom pod Bombeljem, omogočila vožnjo s kolesi med mestnim središčem, predmestji in Slovenijo.

Projekt predvideva izgubo skoraj zanemarljivega števila parkirnih mest. Med Senenim trgom in Trgom Garibaldi bodo izginila mesta le za štiri avtomobile. Dovolj bo tudi prostora, je še dejal Babuder, za mizice lokalov. Za prebivalce pa bo drevored postal bolj vabljiv, ker s preureditvijo »ne bodo imeli avtomobilov pred vrati«.

Babuder je dodal, da so inženirji preštudirali možne alternative projektu, ki predvideva, po domače povedano, kolesa na pločniku. Eden izmed glavnih očitkov gibanja Zdaj Trst je namreč, da predvideva tržaški občinski načrt za kolesarjenje »samostojne« kolesarske steze, ne pa »kolesa na pločnikih«, je dejal Laterza. Vse alternative, sta dejala Babuder in inženir Nicola Falconetti, bi bile bolj nevarne za kolesarje oziroma bi predpostavljale izgubo znatno večjega števila parkirnih mest. Babuder je pristavil, da ne gre za »cementifikacijo«, saj bosta pločnik in steza narejena iz inovativne snovi, ki omogoča boljše vpitje deževnice in torej boljše zdravje rastlin.

