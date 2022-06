Kolesarska pot Burja ponuja izkušnjo počasnega turizma

Komunikacija in sodelovanje sta danes bistvenega pomena v stalno razvijajočem se svetu. Na vseh področjih, kjer je smoter rast, sta ključ napredka. Ravno tako je nastal projekt, ki sta si ga zamislila podjetje Repower in Zadružna kraška banka Trst Gorica s postavitvijo 30 polnilnih postaj za e-kolesa vzdolž kolesarke poti, ki so jo imenovali Burja. Kolesarka pot Burja se vije od Gradišča do Milj ter zaobjame bodisi kraško planoto bodisi tržaško Obalno cesto.

ZKB in Repower sta pred tremi leti začela delati na tej pobudi, a se je žal zaradi covida vse ustavilo. Po prisilnem premoru se je projekt spet začel razvijati, sedaj pa je na vrsti njegova promocija, prvi dogodek je bila torkova predstavitev v kleti Parovel v Boljuncu. Projekt je orisal odgovorni pri Repowerju Carlo Uccelli, poleg njega pa je spregovoril tudi David Pizziga, predsednik LAS Kras. Do stika z Repowerjem je prišlo, potem ko so nekatere druge zadružne banke v Furlaniji - Julijski krajini že izpeljale podobne pobude. Del tega ozemlja, po katerem sedaj poteka kolesarka pot Burja, pa je bil izvzet, zaradi tega je bila zamisel za kolesarko pot v tako bogatem okolju skoraj spontana.

Ko pride športna dejavnost v stik z valorizacijo kulinarike, lahko uporabimo izraz kolesarki turizem. Gre za počasno obliko turizma, ki sloni na mreži kolesarskih stez in omogoča odkrivanje ozemlja s poudarkom na kulinarični in kulturni ponudbi ter podpiranju lokalnega gospodarstva. Kolo je okolju najprijaznejše prevozno sredstvo, kolesarski turizem pa dejavnost prijazna za okolje in prostor.

Predsednik ZKB Adriano Kovačič je povedal, da kolesarska pot Burja izpostavlja vse lepote našega ozemlja. Kolesarski turizem postaja v zadnjih letih v vedno večji meri izbrana počitniška oblika, kar predstavlja za to ozemlje, ki je za tako obliko turizma prikladno, priložnost za rast z velikim potencialom.