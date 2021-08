Kolesarski turizem v Trstu vedno bolj priljubljen

Kolesarski turizem je v Trstu popolnoma nova turistična panoga. Že sama statistika pravi, da se od leta 2015 naprej vsako leto več in več ljudi odpravi nove kraje odkrivat s kolesom. Med kolesarskimi turisti, ki radi obiščejo Trst, prednjačijo Avstrijci in Nemci. Ti namreč zelo radi kolesarijo po kolesarski poti Alpe-Adria, ki vodi od Salzburga do Gradeža. V tem obmorskem mestu se nekaj dni spočijejo, nato pa peščene plaže zamenjajo za obisk betonske džungle - Trsta, ki pa se lahko vse prej kot pohvali z označenimi kolesarskimi potmi in stezami.

Te dni je na mestnih ulicah mogoče opaziti kar lepo število kolesarskih turistov. Ko govorimo o teh, imamo v mislih turiste, ki se prevažajo s kvalitetnimi kolesi, opremljenimi s potovalnimi kolesarskimi torbami. Kot so nam povedali v info točki turističnega zavoda Promoturismo FVG na Velikem trgu, velika večina kolesarskih turistov pride v Trst iz Gradeža, in sicer z ladjo Delfino Verde. Nekateri se na njihovo info točko obrnejo po informacije, kako priti do kolesarske steze Cottur ali do Parenzane. Nekateri pa mesto obiščejo pred odhodom domov.

Tako se je odločil avstrijski par srednjih let, ki smo ga včeraj med potiskanjem koles ustavili na Velikem trgu. »Midva obožujeva kolesarjenje. Za to formulo turizma sva se odločila med pandemijo. Pred enim tednom sva prišla po kolesarski stezi Alpe-Adria v Gradež, kjer sva bivala v hotelu, ki nudi popuste na prenočevanje in obedovanje tistim, ki se v mesto pripeljejo s kolesom,« sta povedala sogovornika, ki sta včeraj zgodaj zjutraj prišla z ladjo v Trst, popoldne pa sta z vlakom odpotovala domov, v Celovec. Na vprašanje, kako bi opisala kolesarjenje po Trstu, sta v diplomatskem slogu odgovorila, da kolesarjenje po mestu ni enostavno in da pogrešata označene kolesarske steze. Sta pa pohvalila voznike, češ da lepo spoštujejo kolesarje, in Tržačane na sploh, ker naj bi zelo dosledno spoštovali vse varnostne predpise, ki veljajo med pandemijo.