Komisar prižgal zeleno luč žičnici

Kljub predprazničnemu vzdušju je politična bitka za oziroma proti žičniški povezavi v polnem teku. Danes je namreč odbor proti žičnici predstavil obračun leta in predvsem zbiranja podpisov za peticijo, namenjeno Evropskemu parlamentu. Nekaj ur zatem pa je Občina Trst uredništvom poslala tiskovno sporočilo, v katerem je oznanila, da je deželni komisar za likvidacijo jusarskega premoženja, sodnik Arturo Picciotto, pred skoraj mesecem dni dal pozitivno mnenje projektu.

Dan se je začel s konferenco proti žičniški povezavi med Trstom in Opčinami. Koordinator odbora proti temu projektu, arhitekt William Starc, je predstavil obračun prvih dveh tednov zbiranja podpisov za peticijo, ki jo bodo poslali Evropskemu parlamentu. Od začetka kampanje, 5. decembra, so zbrali več kot 10.000 podpisov. Z novim letom namerava odbor olajšati podpisovanje, saj bo na voljo tudi spletna platforma. Glede te čakajo sicer še na podrobnejša navodila iz Bruslja.

Starc se je tudi zahvalil medijem in novinarjem, ki spremljajo dogajanje. »Brez korektnega poročanja medijev ne bi imeli tolikšne vidljivosti.« Obregnili pa so se ob »domislico« italijanske vlade, ki je rešila tega in druge tovrstne projekte. Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost je predvideval izbiro izvajalca del in podpis pogodbe za izvedbo del do 31. decembra letos. Dogovor med Evropsko komisijo in italijansko vlado je zamaknil rok za izgradnjo in poročanje o delih, s čimer je italijanska vlada omogočila preživetje marsikatere naložbe, ki ni spoštovala začetnih časovnic. Med temi je, zaradi marsikatere ovire, tudi žičnica.

Konferenco je odbor zaključil z željo, da bi si v novem letu mestna vlada z županom Roberto Dipiazzo na čelu premislila o projektu.

Zgodaj popoldne je konferenci sledil posreden odgovor Občine Trst. Iz »palače Cheba« so sporočili, da je 23. novembra, pred skoraj mesecem, Arturo Picciotto, deželni komisar za likvidacijo jusarskega premoženja, projekt žičnice ocenil pozitivno. Občina ga je za mnenje zaprosila, ker poteka načrtovana trasa žičnice deloma po zemljiščih, s katerimi gospodari komisar. Pripadali naj bi sicer openskemu jusu. Vsekakor je Picciotto v svojem mnenju poudaril, da bo imela žičnica skromen vpliv na ozemlje, saj bo zasedla le 2,83 odstotka površine parcel, s katerimi razpolagajo v sklopu ločenega upravljanja jusarskega premoženja. Glede na to, da je žičnica lebdeč infrastrukturni projekt, bi ta tudi ne ovirala krajanov pri koriščenju površin. V sporočilu so izpostavili tudi, da bo okoljska škoda omejena, saj bo Občina Trst posadila sadiki dveh dreves za vsako posekano.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.