»Komunisti predstavljali večjo grožnjo kot okupator«

Drugi dan 57. študijskih dnevov Draga je včeraj popoldne zaznamovalo predavanje zgodovinarja Jožeta Možine Slovenski razkol. To je tudi naslov Možinove znanstvene monografije, ki jo je predstavil pod šotorom na dvorišču Finžgarjevega doma na Opčinah. Predavanje in kasnejšo debato je vodil Ivo Jevnikar.

Številno publiko so uvodoma nagovorili gostje. Drago so med drugimi obiskali predsednik prve slovenske osamosvojitvene vlade Lojze Peterle, minister v prvi slovenski vladi Janez Dular, Valentin Inzko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, in Irena Vadnjal z Ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu. Marjan Kravos pa se je v uvodnem nagovoru spomnil protesta delavcev Wärtsile in preminulih predavateljev na Dragi.

»Dogajanje na Slovenskem med vojno je težka a odrešilna tema,« je bil uvodoma jasen 54-letni televizijski voditelj, sociolog kulture in doktor zgodovine, ki je znanstveni material za svojo raziskavo črpal v številnih arhivih v Sloveniji in tujini. Prvič je tudi uporabil arhiv Akademskega kluba Straža. »Komunisti so v vojni videli priložnost za prevzem oblasti,« je dejal predavatelj in dodal, da se je okupatorju prva z orožjem uprla Slovenska legija, ki je nastala v okviru Slovenske ljudske stranke.

Možina je prepričan, da 27. aprila 1941 v Ljubljani niso ustanovili nikakršne Osvobodilne fronte, bolj kot proti okupatorju pa naj bi bili komunisti, ki so obvladovali partizansko gibanje, nastrojeni proti civilnemu prebivalstvu. »Prebivalci Ljubljanske pokrajine so sprva trpeli zaradi rdečega, potem pa še zaradi črnega terorja,« je razložil zgodovinar, ki trdi, da je partizanskim akcijam sledilo maščevanje italijanskih okupacijskih sil, ki so pobijale talce in požigale cele vasi. Kljub strahotam italijanskega okupatorja pa so se po mnenju zgodovinarja Italijani v Ljubljanski provinci sprva posluževali blage okupacije, medtem ko so se Nemci in Madžari takoj z vso silo spravili nad slovensko civilno prebivalstvo.

»Komunisti so za civilno prebivalstvo predstavljali večjo grožnjo kot okupator,« je bil jasen Možina, ki se je navezal na »partizanski genocid nad Romi« na Dolenjskem in Notranjskem. Pri tem se je obregnil ob dejstvo, da ljubljanski župan Zoran Janković ni dovolil prekopa romskih žrtev iz morišča na pokopališče Žale in med predavanjem omenil več primerov družin, ki naj bi jih umorili borci OF.