Koncert z ritmom členov Listine EU o temeljnih pravicah

Dostojanstvo, svoboda, enakopravnost, solidarnost, demokracija in pravna država so vrednote, na katerih sloni Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ki so jo države članice sprejele leta 2000, da bi delile mirno prihodnost. Dan za dnem bolj aktualno vsebino listine ponujata igralki Agata Tomšič in Emanuela Villagrossi, ki bosta z glasbo oz. zvokom in besedo v predstavi Sconcerto per i diritti nastopili jutri ob 20.30 v gledališču Miela in sklenili festival Razseljeni.

S pločevinastimi ploščami in elektronsko predelavo Davideja Sacca bosta ustvarili efekten in originalen glasbeni performans v več jezikih, pravi preplet zvoka, besede, prizorov in vlog, ki bo poslušalce iz grobega odmevanja kovine pospremil do Beethovnove Devete simfonije. Sceno bodo ustvarili s posnetki znanih poslikav umetnika-aktivista Gianluce Costantinija. Originalna zamisel slovenske dramaturginje in igralke Agate Tomšič je nastala pred tremi leti, zaživela pa v okviru večjega projekta Confini - Meje letos poleti kot rezultat umetniških rezidenc v Italiji in Luksemburgu.