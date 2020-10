Končno razpis za prenovo Ursusa

Evropski razpis za obnovo več kot sto let starega plavajočega žerjava Ursus je končno objavljen. Pristaniška uprava ga je objavila v petek, 23. oktobra, prijave interesentov pa bo zbirala do 18. novembra letos. Dan kasneje bodo odprli ovojnice s prispelimi ponudbami in takrat bo tudi znano, kdo se bo lotil zahtevnega projekta prenove in vzdrževalnih del plavajočega objekta. Izvajalec del bo v moral v petih mesecih in pol končati prenovo.

To izhaja iz razpisne dokumentacije, ki jo je pristaniška uprava po večmesečnih napovedih objavila pretekli petek. Kot je po telefonu povedal generalni sekretar pristaniške uprave Mario Sommariva, je javni razpis namenjen zlasti ladjedelnicam. Prenova predvideva popravilo trupa plovila, odstranitev azbesta in strukturne popravke, s katerimi bodo poskbeli za večjo varnost naprave. V fazi presojanja je tudi hipoteza, da bi na žerjav vgradili razgledno dvigalo. Odobritev bo seveda morala priti z Zavoda za spomeniško varstvo.

Pristaniška uprava ima že na voljo tri milijone evrov iz 50-milijonskega paketa za staro pristanišče, celotna naložba pa bo vredna malo več kot štiri milijone, razliko bo prispevala pristaniška uprava. Javnega razpisa se lahko udeležijo samo tisti, ki se v svojem vsakodnevnem delu ukvarjajo s plovili. Zanimiv je tudi podatek, da bo moral zmagovalec pri prenovi objekta slediti projektnim smernicam tržaškega inženirskega biroja Meccano Engineering, ki mu je pristaniška uprava že leta 2018 poverila pripravo načrta za prenovo trupa plovila.