Končno se vrača Odprta meja!

Po dveh letih prisilnega premora zaradi epidemije covida-19, ki je tako marca 2020 kot naslednje leto preprečila izvedbo priljubljenega čezmejnega pohoda, se ta konec tedna končno le vrača dogodek Odprta meja – Confine aperto, ki ga prirejata občini Dolina in Hrpelje-Kozina.

Organizatorki letos že 41. Odprte meje ocenjujeta, da je zelo pomembno, da prireditev vnovič zaživi v klasični obliki, se pravi s pohodom po Stezi prijateljstva. Kdaj? V nedeljo, 20. marca, ob upoštevanju ukrepov za zajezitev okužbe s covidom-19, ki veljajo v Italiji oziroma v Sloveniji. Izpred Sprejemnega centra Naravnega rezervata Doline Glinščice v Boljuncu se bodo udeleženci na pot podali po manjših skupinah od 9. ure dalje. Sprehodili se bodo do Botača, od koder bodo nadaljevali do Beke, kjer je ob 13. uri predvideno družabno srečanje ob zvokih Tria Marka Vatovca. S slovenske strani pa je začetek pohoda predviden ob 8. uri, in sicer z Beke.

Prireditev Odprta meja – Confine aperto pa ponuja tudi dva zanimiva spremljevalna kulturna dogodka, ki bosta potekala v občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu. Prvi bo na sporedu že jutri, ko bodo ob 18. uri premierno predstavili dokumentarni film Confine aperto 40 anni, Vivere al confine senza confine / Odprta meja 40 let, Življenje ob meji brez meje, ki je posvečen prvim štiridesetim letom Odprte meje; posnela ga je Občina Dolina v sodelovanju z Občino Hrpelje-Kozina, producirala pa ga je RTV Slovenija – TV Koper-Capodistria. Drugi dogodek bo napočil v soboto, 26. marca, ob 19. uri, ko bo v boljunskem gledališču koncert, pravzaprav glasbena predstava Ženskega pevskega zbora Rož iz Šentjakoba v Rožu (Avstrija) z naslovom Obmejne pesmi / Grenz Gesänge.