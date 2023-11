Konec del na tramvajski progi ponovno preložen

Tržaški mestni svetnik gibanja Punto Franco in predsednik občinske komisije za transparentnost Alberto Pasino je zaskrbljen nad izjavo pristojne za infrastrukturna dela Elise Lodi glede (ne)pristojnosti dotične komisije. Za komunikacijski stik so posredno kriva dela na tramvajski progi, neposredno pa izjava odbornice, ki je dejala, da se pred dnevi ni udeležila sestanka komisije za transparentnost, ker je predsednik občinskega sveta Francesco Panteca skupaj z generalnim sekretarjem Giampaolom Giunto ocenil, da je edina pristojna komisija za »tramvajske zdrahe« tista, ki obravnava infrastrukturna dela.

Da tramvaj še nekaj časa ne bo ugledal luči na koncu predora, je potrdila sama Elisa Lodi. Najavila je, da podjetje DeAloe, ki bi v preteklih dneh moralo po naročilu Občine Trst poskrbeti še za zadnje popravke na tramvajski progi (te je naročila Javna agencija za železniški promet Ansfisa), ni naredilo ničesar. Zakaj? Zato, ker občinski uradi čakajo na pismo Ansfise glede novega pravilnika za opravljanje storitev železniškega prevoza. In to čeprav je Občina Trst še pred dvema tednoma zagotavljala, da se je že obrnila na strokovnjaka za železniški priročnik.

To očitno ni bilo dovolj, saj so se v občinskih uradih odločili, da bodo počakali na nova priporočila Ansfise, kar prinaša dodatne zamude v dokončanju del in ponoven zamik tramvajskega zagona.