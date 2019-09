Konec meseca odpira nemški velikan Obi

Nemška veriga z materialom za gradnjo in dom Obi bo v soboto, 28. septembra, odprla prodajalno v Trstu. Nakupovalno središče, označeno z značilno živo oranžno barvo, bo zaživelo v prostorih nekdanjega avtosalona Dino Conti v Ul. Flavia, ki ga je pred nekaj leti kupil podjetnik iz Veneta Francesco Fracasso. Prihod tega podjetnika je leta 2016 napovedal bivši tržaški občinski odbornik za gospodarski razvoj Edi Kraus, odprtje Obija v Trstu pa so ob tisti priložnosti najavili za spomlad leta 2018. Do več kot enoletne zamude je prišlo zaradi azbestne kritine, ki je dodobra zavlekla gradbena dela. Novo nakupovalno središče bo ustvarilo okrog 70 delovnih mest.

Podjetnik iz Veneta Francesco Fracasso nam je po telefonu povedal, da je izredno zadovoljen, da so končali z zahtevnimi gradbenimi deli, ki jih je načrtoval inženir Enzo Fuccaro. Leta 2017 so se lotili rušenja obstoječega objekta in ob tem naleteli na problem azbesta, ki je zavlekel gradbena dela. Začetek leta 2018 so končno začeli s s postavljanjem novega objekta, ki so ga v grobem končali že pred meseci, v zadnjih tednih pa so delavci urejali notranjost.

Tržaški Obi center, ki bo drugi v Furlaniji - Julijski krajini (poleg tistega v Tavagnaccu), se bo tako raztezal na 17.500 kvadratnih metrov veliki površini, razmerje med zaprtimi in odprtimi prostori bo skoraj 50-odstotno. Prodajna površina bo merila 6500 kvadratnih metrov, temu je treba dodati še 710 kvadratnih metrov prodajne površine na prostem.