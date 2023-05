Kopališče Topolini pripravljeno na sezono

Visoke temperature naznanjajo, da je kopalna sezona pred vrati oziroma se je že začela. Barkovljanska obala pa je zato pripravljena, da sprejme prve pogumne kopalce. Kopališče Topolini je nared, je včeraj potrdila tržaška občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi. V minulih mesecih so namreč na občini poskrbeli za redna in izredna vzdrževalna dela na tem občinskem kopališču. Zadnje tri terase kopališča Topolini so temeljito prenovili, za kar so namenili 100.000 evrov, za redna vzdrževalna dela na vseh desetih terasah pa so porabili približno 35.000 evrov, je še pojasnila odbornica.

Kaj so predvidevala dela, je razložila direktorica urada za javna gradbena dela v tržaški občini Barbara Gentilini. »Na zadnjih treh terasah smo obnovili pod, ki je bil dotrajan. Zamenjali smo ploščice in poskrbeli, da imajo nove isto obliko in barvo,« je pojasnila Gentilini, dodali so tudi ploščice za slepe in slabovidne. Za ta dela je poskrbelo podjetje Friulana Costruzioni s.r.l., ki je z njimi začelo 28. februarja, zaključilo pa aprila.

Med vsemi vzdrževalnimi deli pa očitno še ni prišel čas, da počistijo tablo pri četrti terasi Topolinov, ki je posvečena literarnemu zgodovinarju in prevajalcu Martinu Jevnikarju. Že novembra smo poročali o tem, da to tablo kazi velik vprašaj, portret slovenskega intelektualca pa so vandali pokvarili s čečkanjem. Da so o tem obveščeni, je potrdila odbornica Elisa Lodi in dodala, da bodo ponovno poskrbeli za čiščenje table. »Pri tem bi rada apelirala na vse občane, naj skrbijo za skupno imovino,« je dejala odbornica. Plaža je javna in zastonj in je namenjena občanom, a morajo tudi sami skrbeti za to, da jo vzdržujejo.