V Sesljanskem zalivu je kopalna sezona stekla tudi v kopališču Castelreggio, je danes na družbenih omrežjih sporočil župan Občine Devin – Nabrežina Igor Gabrovec. Začela je delovati reševalna služba, postavili so ležalnike in senčnike, na razpolago so tudi stranišča in tuši, je zapisal. Kopališče so odprli z okrog desetdnevno zamudo, je navedel, ki je nastala zaradi birokratskih in proceduralnih težav. Novega upravitelja, družbo Disa iz Kampanije, je Občina Devin – Nabrežina izbrala v začetku junija in bo ponudbo dopolnil prihodnji teden. Vsaj tretjina območja plaže bo ostala skladno z razpisnimi pogoji prosto uporabna, je že zapisal.