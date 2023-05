Koprski gasilci v Trstu rešili otroško igrišče

V torek, ko je pihala močna burja, ki je dosegla najvišjo hitrost 116 km/h, so tržaškim gasilcem, kot smo poročali, priskočili na pomoč tudi gasilci iz Kopra. Odstranjevali so eno večjo vejo, ki se je odlomila s platane in grozila, da bo poškodovala otroško igrišče, je povedal gasilec Peter Čendak za Primorske novice. Z lestvijo so se dvignili približno deset metrov, je opisal posredovanje, vejo so razžagali na manjše kose in jih počasi spuščali na tla. Potem so odhiteli še na drugo lokacijo, vendar so tam že tržaški gasilci že vse opravili, in so se vrnili v Koper.

Direktor koprske brigade Denisa Glavina je za Primorske novice povedal, da koprski gasilci v Trstu pomagajo vsakič, ko jih Tržačani zaprosijo, vendar se je v zadnjih letih to zgodilo približno enkrat letno. Vedno pomagajo z avtolestvijo, ker imajo tržaški gasilci le eno in ko je dela veliko, pokličejo na pomoč še koprske gasilce. Po sporazumu o čezmejnem sodelovanju lahko eni in drugi gasilci posredujejo v desetkilometrskem pasu v sosednji državi.

V takem primeru, podobno kot se je zgodilo v torek, gasilce na meji pričakajo kolegi z manjšim avtom, jih spremljajo do prizorišča nesreče ali kraja, kjer potrebujejo pomoč, in jih potem pospremijo nazaj do meje.