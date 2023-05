Tržaški gasilci so danes zaradi posledic močne burje do 17. ure opravili 25 intervencij, na spisku pa imajo še okrog 50 posredovanj. Gre povečini za odstranjevanje podrtih dreves ali zlomljenih vej pa tudi za poškodbe objektov. Na delu je bilo skupno šest ekip s tremi avtolestvami. Ena od teh je prispela iz Vidma, ena pa tudi iz Kopra v skladu mednarodnega sporazuma o vzajemni pomoči. Zaradi številnih intervencij so tržaški gasilci danes vpoklicali tudi zaposlene, ki niso bili v službi.