Koronapravila na miljski obali

Tudi na miljski obali so se prilagodili zdravstvenim in varnostnim predpisom proti širjenju okužb z novim koronavirusom. Županja Laura Marzi je namreč objavila odredbo za novo kopalno sezono, ki bo trajala vse do 16. septembra.

Osnovna načela so enaka tistim, ki veljajo tudi v drugih kopaliških krajih. Sončnike bo treba razporediti vsaj tri metre in pol drug od drugega, medtem ko bo ležalnike dovolj namestiti vsaj meter in pol narazen. Najmanjša varnostna razdalja enega metra velja za brisače. Medosebne enometrske razdalje se bodo morali kopalci držati tudi, ko se premikajo po plaži. Edino izjemo seveda predstavljajo družinski člani oziroma ljudje, ki stanujejo pod isto streho. Prepovedano je zbiranje večjega števila ljudi in torej tudi ekipni športi in sprostitvene dejavnosti, ki slonijo na tej predpostavki. Kopalce bodo k spoštovanju pravil lahko prigovarjali zadolženi posamezniki civilne zaščite oziroma na tem področju dejavna in uradno priznana združenja.

Kaj je prepovedano in kaj dovoljeno, pa bo mogoče dokaj hitro razumeti s pomočjo ustreznih oznak oziroma opisov. Sončenje in kopanje je vsekakor mogoče le na točno določenih krajih, in sicer pri pomolu Balota, v parku Osapske Reke, na obalnem pasu Venezia, plažici v turističnem naselju San Rocco, obali med pomolom T in betonsko ploščadjo Na Punti (Punta Olmi), na Tankem Rtiču, plažici pred kasarno na Lazaretu in plažici med portičem San Bartolomeo in mejnim prehodom.