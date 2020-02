Zaradi izrednih razmer spričo odkritja okužb s koronavirusom v Italiji se je pred kratkim ustavilo tudi Slovensko stalno gledališče v Trstu. Kot so sporočili iz gledališča, so zaradi ministrske odredbe in v skladu z izrednimi ukrepi v Deželi Furlaniji - Julijski krajini odpovedane vse predstave in prireditve do vključno 1. marca.