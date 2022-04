Kosovel na pešpoti za Miramar

Opozarjanje včasih koristi. Pred dobrima dvema mesecema je Primorski dnevnik opozoril na pomanjkljivosti in netočnosti v slovenskih napisih na tablah in smerokazih vzdolž preurejene pešpoti s kontovelske Mlake na Miramar in s Kontovela v Čedaz. Po posegu predsednika zahodnokraškega rajonskega sveta Paola Vidonija so bila na smerokazih dodana slovenska imena krajev.

Pred dnevi sta pešpot za Miramar obogatili dve novi tabli, nameščeni na razgledišču s čudovitim pogledom na Tržaški zaliv in na Miramarski grad. Za razliko od prejšnjih sta res zelo lepo oblikovani, z zemljepisnimi imeni krajev v italijanskem in slovenskem jeziku ter z zgodovinskimi opombami in zapisi o naravnih zanimivostih poti v štirih jezikih, po vrsti v italijanskem, slovenskem, angleškem in nemškem. Tabli je dala postaviti Ustanova za decentralizaciijo iz Trsta, ki deluje v sklopu Dežele Furlanije - Julijske krajine, in sodita v okvir načrta za obnovo in vzdrževanje obstoječih pešpoti. Na prvi, večji, je naslikan zemljevid območja pešpoti Čedaz-Kontovel-Miramar. Druga, manjša, tabla nekaj metrov stran od prve opozarja mimoidoče na poti v tržaški pokrajini. Pod naslovom jo bogati druga kitica Pesmi s Krasa Srečka Kosovela v slovenskem izvirniku in italijanskem prevodu.