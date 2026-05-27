Tržačan v stanovanju gostil mladoletnike, ki so zauživali droge

Tržaška policija je uvedla preiskavo zoper 62-letnega Tržačana, ker je dajal svoje tržaško stanovanje na razpolago mladoletnikom, ki so tam zauživali razne prepovedane droge.

Moškemu so policisti prišli na sled zaradi prijave o izginotju 14-letnice. Po intenzivni iskalni akciji so jo policisti našli z vrstnico. S solzami v očeh sta razložili, da so ju na območju Valmaure nagovorili trije polnoletni mladeniči, po vsej verjetnosti tujci. Nato sta se 14-letnici znašli v stanovanju neznane osebe, iz katerega jima je uspelo zbežati po nekaj urah. Ne spomnita se, kako sta sploh prišli tja.

Policistom je uspelo najti stanovanje in legitimirati 62-letnega Tržačana, ki razpolaga z njim. S pomočjo prisluškovanj in posnetkov so dognali, da obstaja utemeljen sum o povezavah med mladoletniki, ki so v stanovanju redno uživali hašiš, marihuano, kokain, heroin in ketamin, in storilci dveh ropov, zagrešenih v Trstu 13. decembra 2024.

Tistega dne je skupina mladoletnikov v dveh trenutkih oropala eno trgovino in štiri osebe. Žrtve so kot storilce prepoznale peterico najstnikov, vsi so tik po ropih zašli v stanovanje 62-letnika. Tja so tudi sicer redno zahajali, nekateri so celo tam bivali.