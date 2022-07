Kozarci so zažvenketali na novi lokaciji

»2014. Tri mesece v lesenem sodu, šest v steklenici,« deklamira vinar, steklenico upogne in nalije kozarec prestižne belo-rumenkaste tekočine. Tako se je godilo na degustaciji malvazij iz 24 različnih kleti, ki je letos priplula v sesljanski pristan Portopiccolo. Tretje Malvazije v pristanu so torej po dveh letih zapustile Milje, kozarčki so v včeraj zvečer (v petek) veselo zažvenketali na novi (a le začasni) lokaciji priljubljenega dogodka.

»Mislim, da je Malvazije v pristanu dogodek, ki mora v vsa pristanišča naše in goriške pokrajine,« je dejal predsednik LAS Kras David Pizziga. Malvazije niso razočarale gostov, privabile so tudi mnogo turistov, ki so svoje najljubše steklenice tudi kupili.