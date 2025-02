Kradel je ribiške mreže in drugo opremo

Karabinjerji iz tržaškega pristanišča so ovadili 42-letnega moškega, tujega državljana, ki je decembra lani ukradel ribiške mreže in drugo opremo za več tisoč evrov na čolnu, ki je bil privezan v bazenu Sacchetta. Med preiskavo so zbrali dokaze, ki potrjujejo njegovo vpletenost. Osumljen je tatvine v obteževalnih okoliščinah.

Karabinjerji so med preiskavo, ki so jo opravili 11. januarja, plen našli in zasegli na drugem plovilu, prav tako privezanem v bazenu Sacchetta. Ugotovili so, da je storilec star znanec varnostnih organov zaradi podobnih kaznivih dejanj. Zaseženo opremo so vrnili lastniku, storilca pa so prijavili sodnim organom.