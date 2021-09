Kradel v rdečih spodnjicah

Nabrežinski karabinjerji so v torek zvečer aretirali 19-letnega tatu iz Trsta v rdečih spodnjicah, ki je vlomil v lokal na barkovljanski rivieri. Mladenič je v gostinski obrat vlomil potem, ko je ta v večernih urah zaprl vrata za stranke. Pokradel je vse, kar je našel: sendviče, steklenice piva, gotovino iz blagajne in celo napitnino, ki so jo stranke puščale v škatlici na pultu.

Nepridiprava je med krajo v lokalu zalotil mimoidoči, ki je na pomoč poklical karabinjerje. Prihitele so tri patrulje iz Devina, Nabrežine in Bazovice. Vlomilec je sicer poskusil z begom, a so ga izdali kovanci, ki jih je izgubljal po poti. Ti so predstavnike organov pregona kmalu privedli do križišča za Miramar, kjer so fanta prestregli in ugotovili, da je kradel le v rdečih spodnjih hlačah. Da ga ne bi prepoznali na posnetkih varnostnih kamer, se je odločil, za vlom v spodnjicah s kirurško masko in sončnimi očali na obrazu.

Tatu so karabinjerji aretirali in ga odvedli v koronejski zapor, kjer ostaja na razpolago lokalnemu tožilcu. Hkrati so sprožili preiskavo, da bi preverili ali morda obstaja povezava med sredinim vlomom in vlomi, do katerih je prišlo prejšnji teden v lokalih California in Rustico, ki se prav tako nahajata na barkovljanski obali.