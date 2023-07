Policisti so 27. junija ponoči na avtocestnem počivališču pri Štivanu prijeli 27-letnega albanskega državljana na begu. Izsledili so ga med več potniki na kombiju albanske registracije, ki je iz Francije vozil proti Albaniji. Zanj je preiskovalni sodnik iz Genove odredil pripor, ker so ga prepoznali za krivega več tatvin v stanovanjih. Nato so se za njim izgubile sledi. Policisti so ga prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.