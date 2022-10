Krajani ponoči premazali fašistični mural

Fašističnega znaka, ki ga je včeraj neznana roka narisala v opuščenem kamnolomu v nabrežinski občini, danes zjutraj ni bilo več. Krajani so ga čez noč prekrili z novimi barvami in vsebinami. Na tleh so narisali velik simbol miru, na premazanem muralu pa so dodali napis SFSN. »Kot župan bom v prihodnjih dneh vložil ovadbo proti običajnim neznancem zaradi suma kaznivega dejanja apologije fašizma,« je na družbenih omrežjih zapisal župan Igor Gabrovec. »Sicer so orožniki prav minulo noč legitimirali skupinico temno oblečenih oseb, ki so se ob enih zjutraj neobičajno sprehajale po cesti nedaleč od kamnoloma. Pred stotimi leti so fašisti korakali na Rim. Tam se je vse začelo. Vojna se je zaključila s porazom fašizma in z vzpostavitvijo demokratične ureditve. Cena je bila zelo, preveč visoka. Tu smo, da si prizadevamo, da žrtve, trpljenje in prelita kri niso bili zaman,« je zaključil Gabrovec.