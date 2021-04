Kras bo dočakal nove avtobusne čakalnice

Mraz pritiska, burja piha, dež neizprosno pada, avtobusa pa ni od nikoder. Poleti nizke temperature zamenjata vročina in sopara, izhodišče ostaja bolj ali manj enako: čakanje avtobusa pod milim nebom lahko dobi priokus neminljive neskončnosti. Občina Trst napoveduje namestitev petnajstih novih čakalnic in obnovo treh od skupno 348 že prisotnih postajališč v mestu in okolici. Naložba je vredna 550.000 evrov, enajst novih čakalnic bodo uredili v širšem mestnem središču, štiri na mestnem obrobju, na svoj račun pa bodo prišli tudi na Krasu.

Tri »avtobusne utice« bodo namestili v Bazovici in Križu, kjer se zahodnokraški rajonski svet že vrsto let ogreva zlasti za dve lokaciji. Čakalnico za koristnike javnega prevoza bi bilo treba priskrbeti tako pri domu za starejše občane Villa Verde kot pred nekdanjo gostilno »pri Vereni« (v smeri proti Nabrežini), kjer so po večkratnih pozivih odstranili zabojnike, ki so na nevarnem križišču za Brišče voznikom zastirali pogled, razlaga predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta Maja Tenze. Na njen poziv so v načrt naknadno vključili še Prosek oziroma proseško Kržado, saj se tam ustavijo kar štiri avtobusne proge. »Trenutno preučujemo, kako preurediti pločnike, da bi lahko postavili čakalnico. Območje je namreč treba ustrezno prilagoditi,« razlaga vodja občinskega oddelka za okolje in mobilnost, inženir Giulio Bernetti. Na vrsti je javni razpis, infrastrukturna dela pa niso pretirano zahtevna, tako da bi se lahko zaključila že čez tri ali štiri mesece.