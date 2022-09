Kraševci so se odzvali na izid volitev

»To je bil kiks, napaka. Slovenci ne moremo pozdraviti uspeha desnice, ki se nikoli v celoti ni distancirala od zgodovinskega fašizma.« Ob vprašanju, kako komentira izjavo predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, se Sergij Pahor, predsednik Društva slovenskih izobražencev, ni obotavljal in takoj obsodil početje prvaka največje slovenske opozicijske stranke. »Nad izidom sem negativno presenečen,« je dodal, ko je s časopisom v rokah izstopal iz openske trafike. »Nisem pričakoval take razlike v glasovih«.

Kot da desnice nihče ni volil. Tak je bil občutek ob včerajšnjem zbiranju izjav o rezultatu volitev med volivci na Krasu. »Demokratska stranka je vsega sama kriva,« je v Baru Igor na nabrežinskem Placu jezno dejal gospod srednjih let, član »stare garde levice, v letih, ko se je ta predstavljala s tistim lepim simbolom«. »Zadovoljen sem za izvolitev senatorke Tatjane Rojc,« je dejal in dodal, da pogreša »prave politike«. »Enrica Berlinguerja in Giorgia Almiranteja je bil pravi užitek poslušati na televiziji«.

»Zmago desnice smo pričakovali,« je med srebanjem kave pripomnila starejša gospa, ki upa, da desnica ne bo spreminjala ustave, boji pa se, da bo Italija izgubila denar iz evropskega sklada za okrevanje. »Odgovornost je na tistih, ki se volitev niso udeležili,« pa je ugotavljala Irene Pahor. Z njo se ni strinjal starejši gospod, ki se ne zanima za politiko. »Vsi so enaki. Naj strela udari politiko,« je zarobantil.