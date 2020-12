Kraška planota marsikje v ledenem oklepu (foto)

Ob drugem valu obilnejših nočnih padavin se je temperatura v višjih slojih ozračja že nekoliko zvišala, medtem ko se je v nižjih slojih z burjo še zadrževal zelo mrzel zrak, marsikje ob temperaturah pod ničlo. Dež je tako ob dotiku tal, rastlinja in predmetov zmrzoval. Na Kraški planoti in v nekaterih višjih predelih mesta, kot denimo na Trsteniku, je marsikje nastala kar debela ledena skorja. Na območjih, ki niso bila prečiščena oz. posipana s soljo, je nastala poledica, na rastlinstvu pa žled.

Ob 8.00 je deželna meteorološka opazovalnica marsikje na Kraški planoti še namerila temperature rahlo pod lediščem ali okrog ledišča.

Glavne ceste so prevozne, so nam povedali lokalni policisti, promet poteka brez težav. Nekaj omejitev pa je še z voznimi redi avtobusov. Avtobus št. 3 zaradi ledu ne vozi na Ferluge, avtobus št. 40 ne vozi v Prebeneg in Mačkolje, avtobus št. 42 ne vozi na Fernetiče, avtobus št. 51 pa ne vozi v Bane, Drago, Jezero in Gročano.

Burja je že oslabela in padavine so v glavnem ponehale. Danes bo prevladovalo oblačno vreme.

Z jutrišnjim dnem bo do nedelje ob odjugi postopno toda občutno topleje. Prevladovalo bo spremenljivo ali oblačno vreme, občasno se bodo pojavljale padavine. Ob morju bo jutri še povečini suho.