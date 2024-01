Kraški kamen in ruj sredi mesta

Skulptura, ki bo zaživela na mestu, kjer je do nedavnega stala dvorana Tripcovich, je približno pet metrov visok kamnit monolit iz dveh kosov. Na njem in okoli njega bo poganjalo kraško rastlinje, med katerim bosta tudi žajbelj in ruj. Za bujno rast zelenja bo poskrbelo pršenje vode, ki bo obiskovalce nove parkovne površine opozarjalo na prisotnost podzemnega potoka Ključ, ki se v morje izliva prav na tem mestu.

Košček kraške krajine sredi mesta si je zamislil nemški arhitekt Andreas Kipar, ki je navdih črpal v Miramarskem parku, v kamniti skali, ki samostojno stoji pod stenami, ki ločijo morje in stezo, ki vodi v grad. Prav zato je instalacijo na Trgu Città di Santos poimenoval Maksimilijanovo oko, po nadvojvodi Maksimilijanu, ki je dal postaviti Miramarski grad in park okoli njega in ki je slovel po tem, da je bil tudi botanik. Podrobnosti idejnega načrta, o katerem je sicer Občina Trst nekaj malega povedala pred desetimi dnevi, je predstavil na včerajšnji novinarski konferenci v reprezentančnem salonu Mestne hiše. V družbi župana Roberta Dipiazze, pristojne za naložbe Elise Lodi in deželnega odbornika Pierpaola Robertija, ki je zaslužen za financiranje tega projekta, je nemški krajinski strokovnjak utemeljil svojo zamisel. »Ureditve tega prostora sem se lotil z idejo, da je vsak kraj nekaj specifičnega in edinstvenega. Trg bo s kraškimi elementi in kraško skalo dobil novo razsežnost, njegova površina bo ovrednotila nepremičninsko arhitekturo, ki obdaja prostor. V kraj bomo vnesli mikro krajino, ki se zgleduje po Krasu in po biotski raznovrstnosti Miramarskega parka,« je z navdušenjem predstavljal svojo idejo nemški arhitekt.

