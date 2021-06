Kreativna simbioza med morjem in umetnostjo

Kako ne bi Trst, mesto, ki ob morju utripa in živi, gostilo festivala posvečenega ravno tej prostrani modrini? Od danes sta za prvi festival morja oz. oceanov MareDireFare poskrbela Miramarski morski rezervat, ki ga upravlja organizacija WWF, in Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno fiziko OGS v sodelovanju s tržaškimi društvi Patto per la Letteratura in Editoriale scienza ter Muzejem burje ob pokroviteljstvu Občine Trst.

Festivalske dogodke – vrstili se bodo do 20. junija – je dopoldne uvedlo odprtje razstave Microceano v miramarskih konjušnicah, ki ponuja obiskovalcem »potovanje v nevidni podvodni svet«. Morja oz. oceani prekrivajo 70 odstotkov našega planeta, še vedno pa gre za skrivnostno in malo poznano okolje, ki ga razstava na svojevrsten način skuša predstaviti: mikroorganizmi, virusi, bakterije, ki polnijo naša morja, so »zapustili« običajne znanstvene laboratorije in se za dva tedna preselili v dvorane konjušnic. Znanost pa je roko ponudila umetnosti, saj je pri razstavi sodelovalo sedemnajst umetnikov – tesno delo z znanstvenimi raziskovalci je rodilo naposled instalacije, ki krasijo razstavo, je povedal kurator Lorenzo Castelletto. »Kreativna simbioza, kot jo rad imenujem, bo morebiti zapolnila vrzeli našega znanja glede planktona in odnosa, ki ga ima človek z njim.« Grafično pomoč je pri postavitvi nudil padriški studio Pika.

Na razstavi je veliko fotografij, marsikaj pa lahko obiskovalec spozna ob branju informativnih panojev ali če se zaustavi pri videoposnetku, ki ga predvajajo v prvem nadstropju. Čisto svojevrsten pogled na podvodni svet pa ponujajo umetniki, ki so ga oblikovali z lesom, akvareli, pleksi steklom, bronom, aluminijem, železom in najlonom, pa tudi smolo, papirjem, digitalnimi pripomočki in še marsičem.