Krepijo poznavanje slovenskega jezika

Danes se bo začel nov projekt Slovenskega kulturnega društva Barkovlje, ki bo namenjen otrokom iz vrtcev v Barkovljah in na Greti. Gre za srečanje s pravljičarkama Melito Malalan in Alenko Petaros, ki bosta vsak mesec predstavili novo pravljico.

Namen pobude je krepiti poznavanje in utrjevanje slovenskega jezika pri otrocih, predvsem tistih, ki jim slovenščina ni materni jezik. V društvu je to le ena izmed novejših pobud za krepitev spoznavanja in usvajanja slovenščine, in to ne le za otroke, temveč letos tudi za italijansko govoreče starše. Prav tako v oktobru se bo namreč začel tečaj slovenskega jezika, katerega mentorica bo Ester Gomisel, namenjen pa bo neslovenskim staršem. Poskrbljeno bo tudi za enourno varstvo njihovih otrok, ki bodo starše lahko počakali v družbi mlade študentke Žive Furlan. Ta jih bo kratkočasila z animacijo, kajpak v slovenskem jeziku.

Gre torej za dokaj razgiban začetek kulturno-prosvetnega delovanja, ki ponuja kar nekaj novejših pobud v duhu ohranitve slovenskega jezika in življa v Barkovljah. Organizatorji z veseljem pravijo, da lepa slovenska beseda lepo mesto najde.