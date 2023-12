Križ: slabe novice za Šonik

Tržaški občinski odbornik Michele Babuder si je v spremstvu predsednika zahodnokraškega rajonskega sveta Pavla Vidonija ogledal kriško obalo, ki jo je poškodovalo nedavno slabo vreme. Največ škode je ujma povzročila na stopnišču, ki iz Obalne ceste vodi na Šonik, do katerega je dostop sedaj zelo nevaren.

Na Šoniku obstaja konkretna nevarnost, da bo občinska uprava prepovedala dostop do morja. »Stopnice so v razmeroma sprejemljivem stanju, čeprav so ponekod prekrite z vejevjem, ograja, ki je sicer že dolgo dotrajana, pa ne,« pravi Vidoni. Najbrž zaradi slabega vremena se je pred kratkim na stopnišče še vsul del podpornega betonskega zidu gostilne Costiera, ki je sicer že vrsto let zaprta. Skratka, pot do Šonika je nevarna, ponekod tudi neprehodna.

In kakšni so torej obeti za odpravo škode? Babuder ni bil ravno optimist in je povedal, da bo občinska uprava proučila položaj in preverila, kaj se da narediti. Med drugim bo vzela v pretres možnost, da bi za obnovo stopnišča za Šonik zaprosila za sodelovanja katero od združenj prostovoljcev, ki že pomagajo pri sanaciji barkovljanskega nabrežja.

Babuder in Vidoni sta si ogledala tudi obalo v Brojnici. Družina Tretjak Paulina, ki je lastnik gostilne Bellariva, je takoj po slabem vremenu počistila del plaže, ki je ponekod še prekrita z raznoraznimi naplavinami, katerih morje najbrž ne bo odplavilo.