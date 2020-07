Kruh in slaščice na barkovljanskem nabrežju

Na barkovljanskem nabrežju med borovim gozdičem in kopališčem Topolini je ponovno zaživel objekt, v katerem je pred leti deloval lokal La Voce della Luna, ki ga je upravljal Marcello Di Finizio. Lokal je leta 2008 uničil požar in so temu sledili mnogi poskusi lastnika, da prejme odškodnino in ga ponovno odpre.

Zadeva se je v letih zavlekla, nazadnje pa se je le rešila in je na tistem območju zdaj zaživela nova dejavnost. To je nova prodajalna verige Il Pane quotidiano, ki jo je ustanovil Paolo Fontanot in velja za eno izmed najboljših pekarn in slaščičarn na Tržaškem. V teh lokalih sicer prodajajo še druge dobrote, od pic do sendvičev, delujejo pa tudi kot okrepčevalnice.