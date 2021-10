Kultnemu režiserju Abelu Ferrari nagrada za življenjsko delo

Na 21. tržaškem filmskem festivalu Science+Fiction, sicer največjemu oziroma najbolj prestižnemu v Italiji, ki poteka od 27. oktobra do 3. novembra, bo nagrado Asteroide za življenjsko delo prejel ameriški kultni režiser italijansko-irskih korenin Abel Ferrara. Priznanje mu bodo izročili prihodnji ponedeljek, 1. novembra, ob 20. uri v gledališču Rossetti. Po slovesnem nagrajevanju bodo premierno predvajali njegov zadnji film Zero and Ones.

Filmski mojster si ga je zamislil v prvem obdobju pandemije, ki se tematsko pojavlja tudi na velikem platnu in to s priokusom sodnega dne. Glavni junak je ameriški vojak JJ, osrednje prizorišče pa Rim po apokaliptičnem napadu. Ljudje so zaprti doma zaradi popolnega zaprtja države in ne bolje pojasnjene vojne. Vatikan so razdejale številne eksplozije, vojni korenjak pa mora premagati neznanega sovražnika, ki grozi celemu svetu.

Ferrara je sicer zaslovel zaradi pogosto provokativnih in kontroverznih vsebin. Za njegove filme so značilni neo-noirski posnetki, krhka urbana okolja, ekstremno nasilje ter krščanske reminiscence in mitologija. Rodil se je v Bronxu, New Yorku leta 1951 v strogo katoliški družini. Nad sedmo umetnostjo se je navdušil že kot mlad fant. Režijo prvih filmov je podpisal proti koncu 70. let, filmofilom se je prikupil s celovečercema The Driller Killer (1979) in Angel maščevanja (1981). Mednarodno slavo pa si je izboril v 90. letih s Kraljem New Yorka (1990) in Pokvarjenim poročnikom (1992).