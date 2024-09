V Rojanu ponoči zgorelo stanovanje, evakuirali štirinajst ljudi

Na Trgu Tra i rivi ob rojanski cerkvi se je ponoči v prvem nadstropju petnadstropne stanovanjske stavbe vnel požar. Gasilci so okrog 2. ure posredovali s tremi vozili in pristojnimi ekipami. Na kraju so najprej preverili morebitno prisotnost ljudi v gorečem stanovanju, nato so začeli z gašenjem požara. Evakuirali so celotno stavbo. Štirinajst stanovalcev so po stopnicah, ki so bile ovite v gost dim, ob uporabi reševalnih mask in dihalnih aparatov pospremili na varno. Zdravstveno osebje službe 118 jih je na kraju pregledalo, šest pa so jih iz previdnostnih razlogov zaradi vdihavanja dima prepeljali v bolnišnico. Za stanovanje, v katerem je gorelo in za stanovanje nad njim so gasilci odredili nevseljivost. Prav tako je do preverjanja varnosti začasno nevseljiv lokal v pritličju stavbe.

Stanovalci se bodo lahko vrnili na svoje domove, ko bodo gasilci zavarovali stavbo in izključili morebitno prisotnost strupenih plinov. Na kraju so bili policisti in karabinjerji. Vzroke požara še preiskujejo.