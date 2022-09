Ladja UHL Fusion bo lahko odplula z motorji

Tržaški sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM so po vročih pogajanjih le spustili iz rok 12 ladijskih motorjev, ki so jih izdelali v tovarni Wärtsilä in bi jih morali izročiti južnokorejski družbi Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Tako so zgodaj popoldne javili v skupnem tiskovnem sporočilu, potem ko je o včerajšnjem sestanku z zastopniki ladjedelniškega velikana na tržaški prefekturi vladal strog molk. V pristanišču so že začeli z natovarjanjem, ki pa se bo vsekakor zavleklo nekaj dni.

Avgusta so se zakleli, da motorjev ne bodo izročili, ker so s tem hoteli pritisniti na lastnico tovarne, finsko multinacionalko Wärtsilä, da prekliče odslovitev 451 zaposlenih boljunskega obrata. Potem ko je tržaški sodnik za delo Paolo Ancora v petek razveljavil postopek odpuščanja pa so se stvari spremenile. Ladja UHL Fusion je nekaj manj kot teden dni po njenem odhodu v torek spet priplula v Trst in dosegla celo plovni kanal v tržaškem pristanišču, kar ji prvič ni uspelo. Pristaniški delavci si iz solidarnosti do zaposlenih Wärtsile stavkali, da ne bi sodelovali pri natovarjanju ladijskih motorjev. Po odločitvi sodnika so stavko preklicali. Za Južnokorejce so se stvari po nadvse napetem poletnem dogajanju skratka zasukale na boljše. Sindikati kovinarjev pa so odhod tovora dovolili le pod strogimi pogoji. Družba DSME mora javno obsoditi obnašanje Wärtsile in podpreti pomembno strateško vlogo obrata pri Boljuncu. Ostalih šest motorjev, ki so jih izdelali v boljunskem obratu, delavci še stražijo.

Dopoldne so odvetniki družbe na sodišču, kjer je potekal prvi narok obravnave, ki jo je proti multinacionalki sprožila deželna vlada FJK, sporočili preklic postopka odpuščanja. Odvetnik Adalberto Perulli, ki zastopa deželno vlado FJK je zato zaprosil za preložitev obravnave, ki bo tako stekla 5. oktobra.