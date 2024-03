Laura Bassi zapustila Antarktiko

Italijanska znanstvena odprava inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS, 39. po vrsti, se je zaključila. V preteklih dneh je ledolomilec Laura Bassi s kontovelskim kapitanom Francom Sedmakom na čelu zapustila Antarktiko in prispela v pristanišče Lyttelton na Novi Zelandiji. Odprava, v kateri je sodelovalo skoraj 40 članov, med njimi so bili tako raziskovalci kot podporno tehnično osebje, je bila uspešna, je sporočil OGS.

Raziskovalci so se tokrat osredotočili na preučevanje fizikalnih in biokemičnih dinamik določenih območij zemeljske celine. Letos prvič je Laura Bassi na krovu gostila tudi ekipo 12 novozelandskih raziskovalcev, s katerimi so so sodelovali pri enem od projektov. Poletna kampanja tržaškega inštituta OGS, ki je potekala v okviru državnega programa za raziskave na Antarktiki PNRA, ki jo koordinirata center za napredne študije CNR in italijanska agencija za tehnologijo in okolje ENEA je trajala dva meseca. Odprava se je letos posvetila tudi projektu Tenore - Terra Nuova bay polynya high resolution experiment neapeljske univerze, ki želi analizirati vplive in posledice globalnega segrevanja oceanov v občutljivem in danes še skoraj neraziskanem okolju.

