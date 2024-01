V križišču med ulicama Parini in Vasari sta danes popoldne trčila avtomobila, pri čemer sta se poškodovali dve osebi. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, lokalni policisti in gasilci. Zdravstveno osebje ju je na mestu oskrbelo, nato so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da sta utrpeli lažje poškodbe.