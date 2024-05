Pozornost do vseh občank in občanov

Medgeneracijsko zavezništvo izkušenih občinskih voditeljev in mladih upov, ki jih združuje ljubezen do domače občine. S tem opisom bi lahko strnili petkovo predstavitev Napredne liste, ki bo, kot že pred petimi leti, na junijskih volitvah podpirala Tanjo Kosmina kot župansko kandidatko.

Tanjo Kosmina, ki je leta 2019 nastopala le kot županska kandidatka, letos pa kot odhajajoča županja, je v petek spremljal dobršen del ekipe. Predstavitev liste je bila tudi priložnost za predstavitev novih obrazov, ki se bodo z njo podali v tekmo za vsak glas. Ekipi se je denimo pridružila najmlajša kandidatka liste Urška Ravbar. Za izvolitev v občinski svet se bosta potegovala podžupan Marjan Verša in odbornica Melania Kalz, ki sta se ekipi pridružila v teku mandata, saj leta 2019 nista kandidirala. Vnovič se bo v volilni tekmi preizkusil vodja Napredne liste v repentabrskem občinskem svetu Omar Marucelli, ki je na dvorišču domačije pri Štefkovih gostil predstavitev liste. Za ponovno izvolitev se bodo potegovali tudi Vesna Guštin, Silvana Petaros ter Jan Skabar. Poleg njih so na listi še Mitja Kemperle ter italijansko govoreča Claudio Germani in Roberto Dedenaro.

Kosmina je zbranim najprej predočila prehojeno pot. Petletni mandat na čelu občine je bil vsekakor zahteven, a poln zadoščenj, je dejala in predstavila njegove senčne in sončne plati. Občina Repentabor je v tem obdobju doživela korenite spremembe, med katerimi tudi več upokojitev, od katerih struktura si še ni opomogla; letos bodo sicer zaposlili dva nova uslužbenca. Pandemija koronavirusa je nedvomno bila velika preizkušnja za Repentabor, s pomočjo civilne zaščite pa so kljubovali tudi tej preizkušnji. Med uspehi mandata je navedla vnovičen zagon kamnoseštva in kamnolomov, nov pravilnik za osmice, razne javne naložbe v občinsko območje in javna poslopja, predvsem pa dokončen zagon projekta za preureditev Fernetičev.

Kakšne pa bodo smernice za naslednji mandat v primeru vnovične izvolitve? Prva na seznamu prioritet bo pozornost do vseh občank in občanov. Temu gonilnemu načelu bodo sledile zaščita občinskega območja, podpora kulturi, športu ter socialnim storitvam, zagotavljanje vseh javnih storitev prebivalstvu, sodelovanje za krepitev čezmejnega prostora in gospodarskih dejavnosti ter podpora zgodovinskim ekonomskim dejavnostim občine, se pravi kmetijstvu, vinogradništvu ter kamnoseštvu.